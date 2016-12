Actualidade

A China estabeleceu hoje laços diplomáticos com São Tomé e Príncipe, depois de o país ter cortado relações diplomáticas com Taiwan, segundo avança a agência estatal Xinhua.

Representantes dos dois países, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, assinaram documentos numa cerimónia junto das duas bandeiras em Pequim, hoje, descreve a Associated Press.

A agência norte-americana descreve o acontecimento como uma vitória para a China, que considera Taiwan parte do seu território. A ilha só é reconhecida formalmente por 21 Estados, já que fazê-lo impede as relações com a China.