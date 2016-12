Actualidade

Um jovem chinês foi detido na província de Guangdong, no sul da China, por tentar roubar várias caixas automáticas com recurso a uma escavadora, informou hoje o jornal Global Times, que cita fontes da polícia.

O suspeito, com o apelido Luo, irrompeu contra uma sucursal do China Construction Bank, na cidade de Meizhou, durante a madrugada de domingo (hora local), com uma escavadora de pequena dimensão.

A sua intenção era abrir as máquinas automáticas e retirar o dinheiro, aponta o Global Times, revelando que, apesar da força empregue, Luo não conseguiu tirar o dinheiro.