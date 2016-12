Óbito

O músico britânico George Michael morreu vítima de falha cardíaca, revelou hoje à BBC o seu agente, Michael Lipman.

O 'site' da BBC online divulgou esta manhã que o músico morreu devido a uma falha cardíaca, de acordo com informação do seu agente Michael Lipman, que anunciara ao final da noite de domingo que o cantar tinha morrido nesse dia "serenamente em casa", em Oxfordshire, no Reino Unido.

O seu antigo companheiro de banda nos Wham, Andrew Ridfeley, disse entretanto, através da rede social Twitter, sentir-se "destroçado" com a perda do seu "querido amigo".