Actualidade

A China aprovou uma lei para taxar a poluição que ignora o dióxido de carbono, um dos maiores contribuidores para o aquecimento global, segundo informação difundida através do 'site' do órgão legislativo máximo do país.

A Assembleia Nacional Popular aprovou a lei, a primeira que inclui impostos ambientais, no domingo, poucos dias após mais de 20 cidades do norte da China terem decretado um alerta máximo por poluição.

Segundo a normativa, que entra em vigor em 1 de janeiro de 2018, as empresas serão taxadas por produzirem poluição atmosférica, sonora e da água, refere o documento.