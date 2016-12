Actualidade

A televisão sediada no Qatar Al-Jazeera indicou hoje que o Egito tem detido um dos seus produtores sob "acusações falsas" após o homem ter viajado para o país para visitar a sua família.

Num comunicado, a Al-Jazeera refere que as alegações do Ministério do Interior egípcio contra Mahmoud Hussein contêm "um número preocupante de factos e alegações falsas".

Adianta que Hussein trabalha como produtor para o canal e exige a sua libertação imediata.