Actualidade

O Tribunal Central Administrativo Norte (TCA-N) condenou a Refer e uma seguradora a pagar cerca de 75 mil euros de indemnização aos pais de um menino que morreu colhido por um comboio, em 2006, em Gaia.

No acórdão, a que a agência Lusa teve hoje acesso, o TCA-N diz que a Refer é corresponsável, juntamente com a avó do menor, pelo acidente, na medida em que "não cumpriu as obrigações legais que sobre ela impendiam de promover pela fiscalização e segurança da infraestrutura".

O acidente ocorreu a 26 de setembro de 2006, cerca das 19:00, na linha do Norte, entre os apeadeiros de Coimbrões e da Madalena.