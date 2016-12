Actualidade

Pedro Madeira Rodrigues vai apresentar a sua candidatura à presidência do Sporting na terça-feira, confirmou hoje a estrutura de apoio ao ex-secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.

Em comunicado, a candidatura anunciou "Sempre na frente" como mote para o avanço de Madeira Rodrigues, de 45 anos e sócio desde 1981, cuja apresentação foi marcada para terça-feira, às 19:00, numa unidade hoteleira de Lisboa.

Licenciado em Gestão e Administração, Madeira Rodrigues foi o autor do musical "Sporting 1906", que foi distinguido com um prémio Stromp em 2012, tendo jogado futebol nas camadas jovens do clube 'leonino', entre 1982 e 1985.