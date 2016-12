Actualidade

O presidente do Bundesbank pediu hoje que se analise minuciosamente a situação do banco italiano Monte dei Paschi di Siena e recordou que o uso de fundos públicos para resgate bancário só deve ser contemplado "como último recurso".

As novas regras europeias dão prioridade "à proteção do contribuinte" enquanto os investidores devem "assumir a sua responsabilidade", apontou Jens Weidmann em declarações ao jornal Bild.

"Os fundos públicos só são contemplados como último recurso", afirmou o presidente do banco central alemão, considerando que no caso do banco italiano há "muitas questões em aberto".