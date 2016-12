Actualidade

O festival Geada promete "aquecer" os últimos dias de 2016 em Miranda do Douro com uma série de iniciativas a iniciar na quarta-feira, que incluem a música tradicional, as danças dos pauliteiros e o contacto com a língua mirandesa.

"Pretende-se dar a conhecer ao público novas manifestações artísticas, desde as mais recentes tendências da música tradicional portuguesa, passando pelas músicas do mundo e pelo poder da eletrónica", disse à Lusa Fernando Silva, um dos protagonistas da iniciativa cultural que se prolonga até ao último dia do ano.

A organização do festival cabe à Associação Recreativa da Juventude Mirandesa (ARJM), coletividade que "tenta dar a conhecer ao exterior" as tradições e os aspetos mais marcantes da cultura do Planalto Mirandês.