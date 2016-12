Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) informou hoje que, apesar de terem sido desconvocadas as greves previstas para esta semana, serão marcados plenários de trabalhadores para avaliar se os compromissos assumidos pelo Governo foram respeitados.

As greves dos trabalhadores do 'handling' (assistência em terra) e da segurança nos aeroportos, que se iniciavam já na terça-feira e se prolongavam até sexta-feira, foram hoje desconvocadas, informou hoje à Lusa fonte do Sitava.

Posteriormente, em conferência de imprensa, em Lisboa, o coordenador do Sitava, Fernando Henriques, disse que tanto os trabalhadores do 'handling' como os da segurança "entenderam que estavam reunidas as condições para que estas greves fossem desconvocadas", mas acrescentou que "serão marcados plenários para o final do mês de janeiro" para "avaliar em que ponto é que estará cada uma das situações".