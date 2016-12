Actualidade

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu na segunda-feira ao "povo da Colômbia e aos povos da América do Sul" que tirem a NATO da região, alegando que o subcontinente é um "território livre de alianças militares".

"Vamos tirar a NATO daqui, apelo ao povo colombiano e aos povos da América da Sul e Venezuela a lutarem contra a NATO, não à NATO na América do Sul, já chega, [levem] as suas guerras para longe daqui", disse Maduro durante o seu programa de rádio "A Hora da Salsa" a partir do Palácio de Miraflores.

"Não à NATO na América do Sul, não à guerra na América do Sul, América do Sul território livre de alianças de armas nucleares e de guerra", disse.