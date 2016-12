Actualidade

A polícia chinesa deteve onze suspeitos do despejo ilegal de 2.900 toneladas de lixo doméstico no rio Yangtse, na província de Jiangsu, num esquema que terá gerado ganhos no valor de 800.000 yuan (110.000 euros).

Sacos de plástico, chinelos, preservativos e restos de vegetais surgiram a boiar nas águas do Yangtse, o rio mais longo da Ásia, segundo imagens difundidas pela televisão estatal CCTV.

De acordo com a imprensa chinesa, que cita fontes da polícia, um dos casos ocorreu em 08 de dezembro, quando mais de 900 toneladas de lixo foram despejadas na cidade de Nantong.