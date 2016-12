Actualidade

A principal caixa negra do avião militar russo que se despenhou no domingo no mar Negro, com 92 pessoas a bordo, foi encontrada, disse hoje o Ministério da Defesa às agências de noticiais locais.

"A principal caixa negra foi encontrada às 05:42 hora de Moscovo (02:42 em Lisboa), a 1.600 metros da costa, a uma profundidade de 17 metros", segundo o ministério, citado pelas agências.

Diversas partes do avião foram detetadas na segunda-feira, a 27 metros de profundidade, indicaram as equipas de regaste do ministério russo das Situações de urgência.