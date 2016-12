Actualidade

O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, anunciou hoje uma trégua de uma semana em Moçambique, com efeito a partir de quarta-feira, como "gesto de boa vontade", no seguimento de uma conversa telefónica mantida na segunda-feira com o Presidente moçambicano.

"Anuncio a cessação das hostilidades militares a partir das 00:00 de quarta-feira. Em todo o território moçambicano, não haverá ataques entre as forças armadas da Renamo e as Forças Armadas de Moçambique", afirmou Afonso Dhlakama em declarações por telefone aos jornalistas, reunidos na sede na sede nacional do maior partido de oposição em Maputo.

HB // SB