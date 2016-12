Actualidade

O motorista polaco do camião utilizado no atentado de Berlim, na semana passada, foi assassinado com um tiro na cabeça horas antes do ataque, referem os dados finais da autópsia publicados hoje pelo jornal Bild.

A notícia publicada hoje na Alemanha não coincide, no entanto, com as primeiras informações que foram difundidas pelo mesmo jornal e que indicavam que o motorista polaco, Lukasz Urban, 37 anos, casado e com um filho, tinha sido morto a tiro depois do atentado contra o mercado de Natal em Berlim.

As primeiras notícias referiam que o cidadão polaco, motorista do camião, utilizado no atentado, tinha oferecido resistência contra o terrorista e tentado impedir o ataque porque o corpo apresentava vários cortes de arma branca.