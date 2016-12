Actualidade

O banco italiano Monte dei Paschi di Siena (BMPS) anunciou hoje que o Banco Central Europeu aponta um resgate de oito mil milhões de euros no quadro do plano de recapitalização da terceira maior instituição bancária de Itália.

O BMPS, apontado como o banco mais antigo do mundo, referiu hoje que a comunicação do Banco Central Europeu (BCE) foi transmitida através do ministro das Finanças e da Economia do governo de Roma.

O Banco Central Europeu já tinha difundido um relatório que indicava que a recapitalização do BMPS teria de contar mais de três mil milhões de euros.