Actualidade

A injeção de divisas pelo Banco Nacional de Angola (BNA) na banca comercial desceu quase 30% na última semana, para 214,7 milhões de euros, mas garantindo novamente a transferência de salários de trabalhadores expatriados.

A informação consta do relatório semanal do BNA, libertado hoje, sobre a evolução dos mercados monetário e cambial entre 19 e 23 de dezembro, e contrasta com os 302,2 milhões de euros da semana anterior.

Segundo o documento, consultado pela Lusa, as divisas disponibilizadas - mantêm-se exclusivamente em euros desde março -, em vendas diretas equivalentes a 239,9 milhões de dólares, destinaram-se sobretudo a cobrir necessidades do setor petrolífero (28,4 milhões de euros), bem como da indústria em geral (27,8 milhões de euros) e para a importação de alimentos (26,9 milhões de euros).