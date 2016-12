Actualidade

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, visitou vários cemitérios e locais de homenagem na segunda-feira, antes de visitar o local do bombardeamento em Pearl Harbour, que determinou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

O chefe do Governo nipónico aterrou na base de Pearl Harbor-Hickam e seguiu para o Cemitério Nacional do Pacífico, onde depositou uma coroa de flores, tendo permanecido durante uns momentos em silêncio no cemitério perto do centro de Honolulu, conhecido como Punchbowl.

Depois, Abe seguiu para o local de homenagem à morte de nove meninos e homens que faleceram quando um submarino norte-americano colidiu com uma embarcação de pesca japonesa em 2001.