Actualidade

A Liga dos Amigos do Hospital Francisco Zagalo e o Movimento Cívico para a Melhoria dos Serviços de Saúde de Ovar reclamaram ao ministro da Saúde, em carta hoje tornada pública, a reabertura da Urgência hospitalar local.

As duas associações pretendem que, à semelhança do que o Governo decidiu em relação ao hospital do concelho de São João da Madeira, seja reaberta a urgência do Hospital de Ovar, que, alegam, serve maior número de utentes.

Na carta enviada ao ministro fazem a comparação com a decisão tomada em relação à reabertura da urgência de São João da Madeira, observando que o concelho vizinho "tem cerca de um terço da população do concelho de Ovar e fica a um terço de distância do Hospital de São Sebastião", em Santa Maria da Feira, para onde atualmente são encaminhados os casos urgentes envolvendo ovarenses.