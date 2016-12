Actualidade

Um homem que alegadamente tentou um assalto, com mais duas pessoas, foi baleado pela PSP após uma perseguição no concelho de Matosinhos, hoje de madrugada, tendo sido tratado no hospital a ferimentos ligeiros, disseram fontes policiais e dos bombeiros.

Em declarações à Lusa, fonte das relações públicas da PSP do Porto, explicou que a polícia recebeu um alerta de assalto na estação de Metro da Senhora da Hora, Matosinhos, pelas 03:45 de hoje, e que se tratava de grupo de três homens, um deles com 34 anos, e outros dois com 27 anos.

Os três indivíduos colocaram-se em fuga numa viatura da marca Peugeot, por várias artérias do concelho, nomeadamente na freguesia de Guifões. Depois despistaram-se em Santa Cruz do Bispo e embateram em dois outros veículos, mas tentaram prosseguir a fuga, desta feita a pé.