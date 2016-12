Actualidade

O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), Vítor Veloso, disse hoje estar preocupado com o Registo Nacional Oncológico, que o Governo pretende criar, porque pode servir para "uma devassa da privacidade" dos doentes.

O Público noticia hoje que o Governo decidiu avançar com o Registo Nacional Oncológico, apesar de a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ter chumbado a proposta, por considerar que continua a não salvaguardar a privacidade dos doentes.

Num parecer emitido no passado dia 20 - o segundo sobre esta matéria - a CNPD aconselha o Governo a expurgar do registo nacional o número de utente e o número do processo clínico dos doentes, e para mitigar o risco de identificação dos titulares dos dados, sugere o recurso à aplicação de um 'hash' criptográfico.