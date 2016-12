'Smooth Criminal'

O emblemático chapéu branco que Michael Jackson, conhecido mundialmente como o Rei da Pop, utiliza no que se tornou o vídeo oficial de “Smooth Criminal”, do filme “Moonwalker”, encontra-se em leilão até dia 30 de dezembro, na Catawiki (www.catawiki.pt), plataforma de leilões na Internet de mais rápido crescimento, com um valor estimado de 13 mil euros.

Durante as gravações do filme “Moonwalker”, de onde é proveniente o lendário vídeo da música oficial de "Smooth Criminal", conta-se que foram utilizadas várias réplicas deste chapéu para Michael Jackson utilizar. O chapéu está assinado pelo artista com a frase “Love Michael Jackson”, o que torna esta peça ainda mais valiosa para os seguidores do artista. Este chapéu foi oferecido por Michael Jackson ao seu antigo manager.

Este chapéu está integrado num leilão com 30 lotes e que inclui peças raras e exclusivas de artistas como David Bowie, Elvis Presley, Paul McCartney e Nirvana.