Actualidade

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, enalteceu hoje o reconhecimento internacional alcançado pelo selecionador português de futebol, Fernando Santos, eleito o melhor treinador de seleções pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

"Ter tido o reconhecimento da maioria dos especialistas que votaram nesta eleição da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) é uma nova demonstração do enorme trabalho feito por Fernando Santos ao longo do ano e um grande motivo de orgulho para todos os portugueses", afirmou Tiago Brandão Rodrigues à agência Lusa.

Fernando Santos, campeão da Europa com a equipa das 'quinas', impôs-se nesta votação ao sueco Lars Lagerbeck, selecionador da Islândia, e ao alemão Joachim Löw, timoneiro da Alemanha.