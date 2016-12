Actualidade

O técnico de futebol do Sporting considerou hoje que a distinção de Fernando Santos como melhor selecionador do ano pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) comprova que "os treinadores portugueses são os melhores do mundo".

"Quero felicitar o Fernando Santos pela eleição como melhor selecionador do mundo em 2016 pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Um reconhecimento mais do que merecido e justo e que comprova aquilo que eu venho a dizer há muitos anos: os treinadores portugueses são os melhores do Mundo", refere Jorge Jesus, num comunicado divulgado pelo Sporting.

Fernando Santos, que treinou o Sporting na época 2003/2004, foi hoje eleito o melhor selecionador do ano IFFHS, superando o sueco Lars Lagerbeck, que lidera a seleção da Islândia, e o alemão Joachim Löw, segundo e terceiro classificados, respetivamente.