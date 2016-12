Actualidade

O Benfica felicitou hoje Fernando Santos, que levou Portugal à conquista do Europeu de futebol de 2016, pela distinção de melhor selecionador do ano pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

"O Fernando Santos é um homem bom, que conseguiu coroar o esforço dos clubes e da Federação Portuguesa de Futebol com a conquista do Campeonato da Europa de futebol, em França, fruto de enorme capacidade de liderança, da força de vontade e da aptidão para superar obstáculos que o caracterizam", disse o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, em declarações publicadas no site oficial do clube.

Luís Filipe Vieira já trabalhou com Fernando Santos no Benfica, na época 2006/2007, na qual o atual selecionador nacional levou a equipa lisboeta a terminar o campeonato no terceiro lugar, tendo sido despedido logo no início da temporada seguinte e substituído pelo espanhol José Antonio Camacho.