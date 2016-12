Actualidade

O Governo do Luxemburgo anunciou hoje que vai endurecer a partir do próximo ano as normas sobre impostos de empresas para tornar mais difícil a evasão fiscal de multinacionais.

As novas normas entram em vigor a 01 de janeiro e o texto foi elaborado com a ajuda da Comissão Europeia.

"O Luxemburgo adapta o seu quadro jurídico tendo em conta as últimas evoluções a nível internacional e europeu", afirmou o Ministério das Finanças luxemburguês em comunicado.