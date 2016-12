Actualidade

O presidente do Sporting defendeu hoje que Fernando Santos teve o "justo e merecido reconhecimento" do seu trabalho com a atribuição do prémio de melhor selecionador de 2016 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

"Quero dar os parabéns pelo justo e merecido reconhecimento do Fernando Santos com a eleição de melhor selecionador do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol", escreveu Bruno de Carvalho na sua página oficial no Facebook.

Fernando Santos, que treinou o Sporting na época 2003/2004, foi hoje eleito o melhor selecionador do ano IFFHS, superando o sueco Lars Lagerbeck, que lidera a seleção da Islândia, e o alemão Joachim Löw, segundo e terceiro classificados, respetivamente.