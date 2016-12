Actualidade

Um estudo científico da Universidade de Coimbra com vista à redução de colesterol na população idosa foi distinguido pela Academia de Farmácia de Castela e Leão, em Espanha, foi hoje divulgado.

O estudo, desenvolvido nos Laboratórios de Bromatologia e de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC), recebeu o prémio de 2016 da Academia de Farmácia na categoria de trabalhos de investigação básica ou clínica no campo das ciências farmacêuticas, informou a universidade, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A investigação, da autoria de Isabel Andrade, Lèlita Santos e Fernando Ramos, foi a primeira "a nível mundial a estudar o efeito simultâneo de fitoesteróis [grupos de esteróis que podem ser encontrados em óleos vegetais] e de estatinas [fármacos] no perfil lipídico e no metabolismo do colesterol em idosos", sublinhou a Universidade de Coimbra.