O Santander Totta reduziu a participação na Galp Energia afeta ao contrato de penhor financeiro com a Amorim Energia para 1,23%, na sequência de alteração do contrato entre o banco e a principal acionista da petrolífera.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp Energia comunicou que a Amorim Energia negociou com o Santander Totta uma alteração ao contrato celebrado em 19 de fevereiro passado, da qual resultou a redução do montante de ações da Galp Energia afetas ao penhor financeiro, então constituído a favor do banco.

Nos termos do referido aditamento, formalizado em 21 de dezembro de 2016, o penhor financeiro atualmente existente tem por objeto 10.233.712 ações da Galp Energia, que representam 1,23% do capital social e dos direitos de voto da Galp Energia.