Actualidade

A Altri informou hoje o mercado que a empresa espanhola Indumenta Pueri detém uma participação qualificada de 5% do seu capital social.

"Informa-se ter recebido, em 27 de dezembro de 2016, uma notificação de Indumenta Pueri, S.L. (...) a informar que no dia 16 de dezembro de 2016 passou a deter uma participação qualificada superior a 5% do capital social da Altri", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela empresa produtora de pasta e papal.

Quanto à Indumenta Pueri, esta é uma empresa de Málaga, em Espanha, com participações sociais em vários setores e que detém a marca de roupa infantil Mayoral, também com lojas em Portugal.