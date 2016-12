Actualidade

A Parvalorem lançou um programa de emissões de papel comercial no montante de mil milhões de euros, com garantia estatal, que se estende até junho de 2021, com os prazos das emissões a variarem entre três e 12 meses.

O montante mínimo de cada emissão é de 25 milhões de euros, sempre em múltiplos de 5 milhões de euros, e o montante máximo é de mil milhões de euros, segundo a informação hoje enviada pela Parvalorem à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Os fundos obtidos através de cada emissão serão aplicados na satisfação das necessidades gerais de financiamento da atividade do emitente", especificou o veículo estatal criado no âmbito da nacionalização do Banco Português de Negócios (BPN).