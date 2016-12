Óbito

Mais conhecida como princesa Leia, da saga Star Wars, papel a que voltou o ano passado com o regresso da saga, a atriz deixa o projeto da nova saga órfão. O Episode VIII já estará rodado e estreia no final de 2017 mas o chamado Episode IX, com estreia para 2019, poderá ter de ser reescrito.

O óbito foi confirmado por um porta-voz da família, em comunicado: "É com grande tristeza que [o filho] Billie Lourd confirma que a sua adorada mãe, Carrie Fisher, morreu às 8:55 desta manhã", lê-se no comunicado.