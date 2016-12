Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Hermínio Loureiro, anunciou hoje um ponto final no cargo, por entender "que é muitas vezes mais importante saber sair da cena política, do que a ela se apresentar".

De acordo com uma declaração transmitida na Câmara Municipal, à qual a Lusa teve acesso, Hermínio Loureiro (PSD), reeleito em 2013 para a presidência da autarquia, disse se tratava da conclusão "da atividade política como dirigente eleito pelos munícipes, transmitindo os destinos do concelho a outras pessoas, igualmente preparadas, no quadro previsto na legislação em vigor".

Com a demissão da autarquia onde conta com Ricardo Tavares como vice-presidente, Hermínio Loureiro retira-se assim dos cargos que ocupa como presidente do Conselho Metropolitano do Porto, na comissão executiva do Turismo do Porto e Norte de Portugal, no conselho geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e enquanto representante dos municípios no Conselho Nacional do Desporto, segundo fonte próxima.