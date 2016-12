Actualidade

A Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) garantiu hoje que os resíduos provenientes de Itália podem ser depositados em aterro em Portugal, por não serem perigosos.

"A IGAMAOT notificou esta tarde o Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais (responsável pelo aterro de resíduos não perigosos de Setúbal) que, com base nos resultados das diversas análises efetuadas aos resíduos provenientes de Itália, estes podem ser depositados em aterro", refere, em comunicado, aquela inspeção-geral.

Segundo a nota, a decisão foi tomada depois de "diligências efetuadas pela IGAMAOT e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA)", nomeadamente análises à caracterização física dos resíduos e ao Carbono Orgânico Dissolvido.