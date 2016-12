Actualidade

O regime especial de regularização de dívidas à Segurança Social deverá render 290 milhões de euros ao Estado, dos quais 40 milhões já foram cobrados, informou hoje o Governo.

Em comunicado hoje enviado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indica que, só no âmbito da Segurança Social, aderiram ao Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES) "48.575 contribuintes originando a emissão de Documentos Únicos de Cobrança (DUC) no montante de 290 milhões de euros", que será o valor que o Estado vai encaixar se todos os contribuintes que aderiram a este regime cumprirem os seus planos de pagamento ao longo dos próximos anos.

O gabinete de Vieira da Silva indicou ainda que "o valor cobrado a 23 de dezembro [sexta-feira passada] ascendia a cerca de 40 milhões de euros" e que "os contribuintes que aderiram à medida [podem] efetuar o respetivo pagamento até ao próximo dia 30 de dezembro [esta sexta-feira]".