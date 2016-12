Actualidade

Cristiano Ronaldo recebeu hoje o prémio de melhor futebolista do mundo na sétima edição dos 'Globe Soccer Awards', realizada no Dubai, e o prémio de futebolista mais solidário do mundo, denominado 'Good Will Award'.

O capitão da seleção portuguesa, que conquista este prémio pela quarta vez, não esteve presente, mas agradeceu a distinção através de videoconferência, tendo o galardão sido recebido pelas mãos do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, enquanto o de futebolista mais solidário do mundo foi recebido pelo empresário Jorge Mendes.

"Parabéns, Ronaldo. Não és apenas o melhor jogador do mundo, és também um exemplo como pessoa para todos nós", disse Jorge Mendes durante o discurso que proferiu na cerimónia da entrega dos prémios, no qual sublinhou que os futebolistas podem "marcar a diferença na vida de outras pessoas".