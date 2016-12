Actualidade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, saudou hoje o aparecimento do primeiro candidato às eleições do clube, Pedro Madeira Rodrigues, sem desfazer as dúvidas que surgiram nos últimos dias sobre uma eventual recandidatura à presidência.

Numa conferência realizada no Estádio José Alvalade poucos minutos após o anúncio da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues, o atual líder dos 'leões' lembrou ainda que agora "começou o tempo eleitoral". "Quero dar as boas-vindas ao dr. Pedro Madeira Rodrigues e a todos os que se entenderem candidatar", disse.

Por outro lado, Bruno de Carvalho evitou pronunciar-se sobre a sua própria eventual recandidatura. "Estou como presidente e desde o primeiro dia em reflexão constante. Essa é uma regra da liderança. Cada dia que passa estou numa reflexão enquanto presidente do Sporting", explicou.