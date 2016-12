Actualidade

O Governo do Panamá anunciou na terça-feira que vai impedir a brasileira Odebrecht de obter novos contratos de obras públicas, depois de documentos norte-americanos envolverem a empresa em pagamentos de subornos em 12 países.

As autoridades do Panamá vão fazer também com que a empresa desista das licitações em que já participa para a construção da quarta ponte sobre o Canal do Panamá e a linha 3 do metro, afirmou o ministro da presidência, Álvaro Alemán.

Além disso, o Governo do Panamá vai adotar ações para reverter a concessão à Odebrecht de um projeto hidroelétrico - Chan 2 (Bocas del Toro, Caribe) - sem custos para o Estado.