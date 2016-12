Actualidade

As autoridades da Coreia do Sul detiveram hoje o antigo ministro da Saúde no âmbito da investigação do caso de corrupção que envolve a Presidente destituída, Park Geun-hye.

As autoridades têm agora 48 horas para decidir se apresentam um requerimento formal para um mandado de prisão para Moon Hyung-pyo, que enfrenta alegações de que pressionou o Serviço Nacional de Pensões para apoiar uma fusão entre duas filiais da Samsung no ano passado apesar de a participação do fundo em uma das empresas ter perdido centenas de milhões de dólares em valor.

Os investigadores também citaram Kim Sang-ryul, antigo secretário para a Educação e Cultura de Park, devido a alegações de que o gabinete da presidência mantinha uma "lista negra" de figuras da cultura consideradas hostis à administração negando-lhes apoio estatal.