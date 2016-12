Actualidade

A China está disposta a manter um diálogo construtivo com o Vaticano, mas os católicos chineses devem "erguer alto a bandeira do patriotismo" e adaptar-se aos "valores chineses", disse o responsável do Governo de Pequim pelos assuntos religiosos.

Wang Zuoan, diretor da Administração Estatal para os Assuntos Religiosos, falava durante a nona conferência dos católicos da China, que reúne em Pequim o clero da Associação Patriótica Chinesa, igreja católica aprovada pelo Estado e independente do Vaticano.

Pequim insiste que a igreja oficial tem autoridade para ordenar os bispos chineses, um direito que a Santa Sé diz pertencer apenas ao papa.