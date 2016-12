Actualidade

As autoridades da Coreia do Sul multaram a empresa norte-americana Qualcomm Inc. em 1,03 biliões de won (814,2 milhões de euros) por alegadamente violar as leis da concorrência.

O regulador indicou hoje que a empresa envolveu-se em práticas comerciais injustas no âmbito de licenciamento de patentes e de vendas de 'chips', incluindo recusar deixar os fabricantes de 'chips' rivais licenciarem patentes essenciais para o fabrico dos mesmos.

Segundo a autoridade da concorrência sul-coreana, a Qualcomm alegadamente usou a sua posição dominante no mercado para forçar os fabricantes de dispositivos móveis a pagarem taxas de licença por uma série de patentes ao abrigo de termos que definiu unilateralmente e para coagir os fabricantes de telemóveis a assinarem contratos de licenciamento.