Actualidade

Os vocábulos "geringonça" e "campeão" mantêm a liderança da lista de candidatos à "Palavra do Ano", votação que termina no dia 31 e que recebeu já "mais de 22.000 votos", disse à Lusa fonte editorial.

Na lista de dez finalistas, não há alterações no pelotão da frente, "as palavras 'geringonça' e campeão' lideram a eleição, com 'brexit' e 'presidente' por perto", mas registam-se "duas pequenas alterações, 'turismo' ultrapassou 'racismo' e 'humanista' ultrapassou 'empoderamento'", adiantou fonte da Porto Editora, que organiza a iniciativa.

À "presidente" no 4.º posto segue-se "turismo" e na segunda metade da lista estão por esta ordem, "racismo", "humanista", "empoderamento", "parentalidade" e, em último, "microcefalia".