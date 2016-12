Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o PSI20, o índice de referência, a cair 0,15%, para os 4.656,67 pontos.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta com o índice PSI20 a avançar 0,60% para 4.663,55 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 terminaram a sessão em terreno positivo, cinco recuaram e uma ficou inalterada. O BCP liderou as descidas (-2,27%) e a Pharol foi a que mais subiu (1,92%).