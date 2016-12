Actualidade

A desflorestação "alarmante" e os resíduos nucleares de Almaraz são duas situações de 2016 a preocupar a Quercus, que destaca o fim das concessões para hidrocarbonetos no Algarve e a proibição do glifosato em locais públicos como pontos positivos.

A associação ambientalista divulgou hoje o balanço deste ano para o ambiente e lista as perspetivas para 2017, recordando que "ficaram por cumprir algumas promessas do Governo", como a revogação do regime de arborização, e que em situações como a do Festival Marés Vivas ou da Caça na Malcata "o Ministério do Ambiente não esteve claramente bem".

Agora a Quercus, liderada por João Branco, espera que o executivo português "tenha uma voz mais ativa junto do Governo espanhol, de modo a que a Central Nuclear de Almaraz, a funcionar em fim de vida útil e localizada a apenas 100 quilómetros da fronteira, encerre definitivamente a sua atividade".