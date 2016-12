cultura

Antes do fim do ano, os Casinos de Lisboa e Estoril prepararam duas noites: uma com circo outra com fado.

As noites de fado prosseguem no Casino Estoril, com dois talentos da canção nacional.

Tânia Oleiro e Gonçalo Castelbranco regressam hoje, às 22h, ao Lounge D, acompanhados por Diogo Lucena Quadros e Bernardo Romão nas guitarras, e Luis Roquette na viola.

Com dez anos, Tânia Oleiro iniciou o seu percurso fadista, ao vencer a Grande Noite do Fado, de Setúbal. Também venceu o 1º Concurso de Fado de Odivelas e o 1º Encontro de Fado de Almada e colaborou em diversas colectâneas

Gonçalo Castelbranco é considerado uma das referências da nova geração. Aos 26 anos, participou já em vários espetáculos musicais, tanto em Portugal como no estrangeiro, incluindo o musical O Nazareno.

Já o Casino Lisboa prepara-se para uma noite dedicada ao Novo Circo. Tiago Figueiredo reencontra-se com os visitantes do espaço lisboeta, amanhã, às 23h e às 00h, no Arena Lounge. Com um percurso internacional na alta competição de desportos acrobáticos, Tiago Figueiredo regressa ao Casino Lisboa com a sua mais recente actuação a solo, na disciplina de handbalance.

Ambos os espetáculos têm entrada livre.