sugestões

Réveillon no Museu do Carro Elétrico

Pelo segundo ano consecutivo, há festa num dos edifícios mais emblemáticos do Porto. A gala de passagem de ano no Museu do Carro Elétrico conta com um ambiente exclusivo, que inclui jantar temático, música e animação.

Azeitonas e Blind Zero no Porto

A Avenida dos Aliados será palco de dois concertos gratuitos no dia 31. A artéria recebe Os Azeitonas, que se apresentam pela última vez ao vivo com Miguel Araújo, e os Blind Zero, que vão tocar os principais temas da sua carreira.

Muita música no fim do ano em Albufeira

O VidaMar Algarve inspirou-se no tema Tropicália para criar um programa memorável cheio de ritmo, glamour, cor, animação e alegria, com vista para a Praia dos Salgados. O Réveillon Tropicália conta com um cocktail de boas vindas com música ao vivo, jantar de gala com o Trio Les Tripletes, espetáculo piromusical, atuação surpresa, DJ, bar aberto e ceia. Há também a opção de jantar buffet.

D.A.M.A. e Aurea na Praia dos Pescadores

A entrada em 2017 na zona da Oura, no Algarve faz-se na Praia dos Pescadores, ao som de dois grandes concertos de Aurea e dos já conhecidos D.A.M.A. A meia-noite conta com um espetáculo de fogo de artifício.