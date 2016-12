sugestões

Se optar por sair de casa, aceite as nossas ideias. Há Reveillons para todos os gostos, do mais calmo ao mais animado.

Se ainda não sabe o que fazer na sua passagem de ano, descubra propostas outdoor, outras indoor e outras que incluem jantar.

Sugestões fora de casa

Aproveite que tem o São Pedro a seu favor e saia à rua. A Praça do Comércio despede-se de 2016 com Rui Veloso e Agir, numa noite que conta com um espetáculo de pirotecnia.

O Réveillon de Sesimbra é um dos mais procurados do País, com animação de rua, fogo de artifício ao som de Mozart, DJ e bares abertos. Tal como no ano passado, às 22h30, conte com mergulhadores na água que vão dar continuidade a um original reveillon.

A passagem de ano é sinónimo de festa e alegria no Troia Resort. Escolha entre o fogo de artifício do Troia Residence e uma festa temática do Aqualuz Hotel. Se prefere um réveillon diferente, a Atlantic Ferries convida a entrar em 2017 a bordo de um ferrie no meio do rio.

Dentro de portas

O réveillon do Teatro Politeama apresenta As Árvores Morrem de Pé e um momento musical em que Alexandra recorda os melhores momentos dos espetáculos de La Féria.

O Lounge D do Casino Estoril celebra a chegada de 2017, com um concerto de entrada livre dos The Gift. O programa pode incluir jantar por €120. Já no Salão Preto e Prata, o protagonista é Anselmo Ralph, antecedido por Fernando Pereira. O preço é €350 e inclui jantar.

O Casino Lisboa oferece um diversificado programa de Réveillon, que tem como atração um concerto grátis dos HMB, no Arena Lounge. A noite conta com a atuação da banda Supreme Sounk, o stand-up comedy de João Paulo Rodrigues e a dupla de DJ André Henriques e Filipe Gonçalves.

Branko, DJ Satélite, Lovely Bastards e Baile Tropicante marcam a reta final de 2016, no Musicbox, numa festa para depois das doze badaladas, pela 1h, com entrada a €15.

A Match Attack apresenta no último dia de dezembro, no Estúdio Time Out, um cartaz para quem procura celebrar. Das 23h às 7h, atuam a dupla da Discotexas, Moullinex & Xinobi acompanhada por Mr. Herbert Quain, Rompante e Mike Stellar.

Reveillon de garfo e faca

Depois do sucesso das últimas edições que esgotaram o Convento do Beato, o evento Le Reveillon regressa ao mesmo espaço para uma noite de música dos anos 80 & 90, Party and World Music, Best of 2015, House Classics & Comercial. O Le Reveillon assume-se como uma das festas do ano para um público elegante, trendy e divertido. À semelhança das edições anteriores, a anteceder a festa, será realizado um jantar requintado com início às 20h, sob reserva antecipada.

Despeça-se de 2016 no Hard Rock Cafe Lisboa, com um glamoroso jantar de gala, uma reconfortante ceia e bar aberto, com as melhores bebidas e cocktails do espaço mais roqueiro de Lisboa.