Actualidade

A Associação dos Transitários de Portugal denunciou hoje que a falta de investimento nos terminais de carga dos aeroportos de Lisboa e do Porto está a provocar o amontoar de mercadorias e o desvio de negócios para outros aeroportos.

"A ANA [Aeroportos de Portugal] tem revelado uma criteriosa falta de visão, abstendo-se de qualquer investimento no departamento de carga", denunciou em comunicado a associação, referindo que "a realidade dos procedimentos de segurança se tornou uma entropia no movimento de mercadorias por via aérea, nos aeroportos do Porto e de Lisboa".

Em declarações à Lusa, o presidente da direção da Associação dos Transitários de Portugal (Apat), Paulo Paiva, explicou que os meios de rastreio da carga são insuficientes em quantidade e também em qualidade, uma vez que não tem havido investimento neste setor.