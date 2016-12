Autárquicas

A concelhia do Porto do CDS-PP declarou hoje o apoio à recandidatura do atual presidente da Câmara Municipal, Rui Moreira, às eleições do próximo ano, fazendo uma "análise globalmente positiva" do mandato.

O apoio a Rui Moreira pela concelhia do CDS-PP foi aprovado por unanimidade na noite de terça-feira, referiu aquela estrutura em comunicado, que "formaliza desta forma o apoio anteriormente divulgado pela presidente do partido, Assunção Cristas, no congresso de 2016".

"A Comissão Politica Concelhia considera que se trata de um apoio natural, uma vez que, desde a primeira hora, faz parte integrante do movimento independente 'Porto, O Nosso Partido'", acrescentou a concelhia liderada por César Vasconcellos Navio, realçando que "a maior parte das medidas propostas no programa com que se apresentou, em 2013, ao eleitorado estão lançadas ou já concretizadas no terreno".