Taça da Liga

O treinador Vasco Seabra disse hoje acreditar numa surpresa do Paços de Ferreira diante do "favorito" Benfica, no arranque do Grupo D da Taça da Liga de futebol, na quinta-feira.

Na conferência de antevisão ao jogo no Estádio da Luz, Vasco Seabra começou por assumir "totais" responsabilidades do Paços de Ferreira na competição, repetindo a ideia de que "todas as competições e jogos são oportunidades" para a equipa crescer e valorizar-se.

"Estamos acordados, ligados, jogamos todos os jogos para ganhar e que [quinta-feira] seja o nosso momento", disse o técnico, sem valorizar excessivamente o último jogo com o Feirense (derrota por 2-0), esperando, antes, ver nesta nova oportunidade de crescimento capacidade para a equipa "dar mais um salto".